Fußball, A-Liga-Relegation Die Reise geht weiter

Die Fußballer des TV Hochdorf dürfen weiter um den Verbleib in der A-Liga kämpfen. Nach einem 1:0-Erfolg gegen den VfL Kirchheim II kommt es in der Relegation am nächsten Donnerstag zur entscheidenden Begegnung mit den SC Altbach.