1 Auf etwa 10 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der bei einem Unfall in Möglingen entstanden ist. Foto: picture alliance / Stefan Puchne

Ein 30-jähriger Motorradfahrer kommt ein Überholmanöver in Möglingen teuer zu stehen. Er kracht mit gleich zwei anderen Fahrzeugen zusammen.















Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Mittwoch in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 30-Jährige gegen 12.15 Uhr in der Hohenzollernstraße in Richtung Ludwigsburger Straße gefahren und hatte kurz vor der Einmündung in einen Firmenparkplatz ein Auto überholt. Vermutlich gab der Motorradfahrer dabei deutlich mehr Gas als erlaubt.

Ein 73-jähriger Ford-Fahrer bog im selben Moment vom Parkplatz ab und übersah hierbei den Motorradfahrer. Obwohl der 30-Jährige sofort bremste, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und krachte gegen die Fahrertüre des Ford. Im weiteren Verlauf wurde der 30-Jährige abgewiesen und prallte zusätzlich gegen einen entgegenkommenden Ford Transit eines 42-Jährigen. Der Motorradfahrer zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10 000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Straße für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt.