Schwerverletzter in Esslingen: Mann wird von Traktor überrollt

Schwerverletzter in Esslingen

1 Der Rettungsdienst hat einen Schwerverletzten von einem Esslinger Wiesengrundstück ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Bei Arbeiten auf einem Wiesenstück in Esslingen ist ein 63-Jähriger am Samstagnachmittag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte sich ein Traktor fahrerlos in Bewegung gesetzt und den Mann überrollt.











Mit schweren Verletzungen haben Notarzt und Rettungsdienst einen 63-Jährigen auf einem Wiesengrundstück in Esslingen aufgefunden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann von einem Traktor überrollt worden. Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag in Krummenacker.

Mann will Traktor an Weiterrollen hindern

Den Angaben zufolge arbeitete der 63-Jährige gegen 16.20 Uhr auf dem Wiesengrundstück im Bereich des Greutwegs mit dem Traktor. Im abfallenden Gelände habe sich das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in Bewegung gesetzt. Der 63-Jährige habe vergeblich versucht ein Weiterrollen zu verhindern, wobei er von dem Traktor erfasst und teilweise überrollt worden sei. Er wurde laut Polizei vor Ort erstversorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht.