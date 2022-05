Exhibitionist in Neckartailfingen Unbekannter onaniert am Aileswasensee – Zeugenaufruf

In der Nähe von zwei Frauen soll sich ein bislang unbekannter Mann am Dienstagvormittag am Aileswasensee in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) entblößt und onaniert haben. Die Polizei sucht Zeugen.