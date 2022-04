1 Der 20-Jährige fiel rund zwei Meter tief. Foto: dpa/Andreas Gebert

Ein 20-Jähriger zog sich in Kirchheim unter Teck bei einem Sturz in eine Baugrube vermutlich schwere Verletzungen zu, als er Absturzsicherungen montieren wollte.















Link kopiert

Vermutlich schwere Verletzungen hat am Donnerstagvormittag ein Mann bei einem Arbeitsunfall auf einer Großbaustelle in der Henriettenstraße in Kirchheim erlitten. Laut Polizeimeldung war der 20-Jährige gegen 9.45 Uhr offenbar mit der Montage von Absturzsicherungen beschäftigt, als der Untergrund nachgab und er rund zwei Meter tief in die Baugrube stürzte. Er musste mit Hilfe der Feuerwehr geborgen und im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden.