Schwerpunkt bei Bildung: Hochdorf will knapp sieben Millionen Euro investieren

Hochdorf will knapp sieben Millionen Euro investieren

1 Die Hochdorfer Kommunalpolitiker setzen klare Prioritäten für das laufende Haushaltsjahr. Foto: Roberto Bulgrin

Die Gemeinde Hochdorf legt in ihrem Etat für dieses Jahr einen Schwerpunkt auf den Bereich Kinder, Jugend und Bildung. Auch ein Sanierungsstau bei öffentlichen Gebäuden soll verhindert werden.











Angesichts der vielen anstehenden Aufgaben haben die Hochdorfer Gemeinderatsfraktionen bei der einstimmigen Verabschiedung des Haushalts 2024 auf zusätzliche haushaltsrelevante Anträge verzichtet. Darüber, dass man bei den Investitionen Prioritäten setzen und vorausschauend planen müsse, herrschte Einigkeit in dem Gremium. Steuergelder müssten „gezielt, sparsam und mit größtmöglichem Hebel zum Wohle der Hochdorfer Bürger eingesetzt werden“, so Hartmut Olschewski (Freie Wähler). Zu einer guten Lebensqualität zähle für die Fraktion eine solide Verkehrs- und Einkaufsinfrastruktur, gute Kindergärten und Schulen, altersgerechte Einrichtungen, eine intakte Umwelt sowie ein intaktes Vereinswesen als Basis des sozialen Miteinanders. Schon heute müsse sich die Gemeinde mit der Sicherung der ärztlichen Versorgung im Ort auseinandersetzen, so der Appell.