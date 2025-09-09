Schwerer Unfall Weil der Stadt: 84-Jähriger überlebt frontale Kollision nicht

6 Der 84-Jährige sei dabei lebensgefährlich verletzt worden. Foto: SDMG

Der 84 Jahre alte Autofahrer, der am Montag bei einem Frontalzusammenstoß bei Weil der Stadt schwer verletzt wurde, ist am Dienstag im Krankenhaus verstorben.











Der 84 Jahre alte Fahrer, der am Montagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1182 bei Weil der Stadt lebensgefährlich verletzt worden war, ist am frühen Dienstagmorgen im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei mit.

Der Mann war mit seinem Mercedes 180 zwischen Schafhausen und Weil der Stadt aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort gegen 14.45 Uhr frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes GLA zusammengeprallt. Seine 80 Jahre alte Beifahrerin, der 58-jährige Fahrer des GLA und dessen 54 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der 58-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Alle Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz, die Landesstraße blieb für mehrere Stunden voll gesperrt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen und bittet Zeugen, sich telefonisch unter 0711 / 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.