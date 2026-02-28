Schwerer Virus-Befall in Stuttgart: Hantavirus ausgebrochen – Gebäude in Landesbesitz musste evakuiert werden

1 Auch im Neuen Schloss musste man in der Vergangenheit Schädlinge bekämpfen. Foto: IMAGO/Zoonar

In vielen Gebäuden des Landes musste man gegen Schädlinge vorgehen. Ein Mitarbeiter wurde sogar mit dem Hantavirus infiziert. Wie ernst ist die Lage in Stuttgart?











Vor einiger Zeit gab es in einem vom Land genutzten Gebäude einen hygienischen Notfall, der weitreichender Folgen hatte – das hat nun eine Anfrage im Landtag ergeben. Wegen eines Schädlingsbefalls musste das Gebäude für zwei Monate komplett evakuiert werden. Die Arbeit der Mitarbeitenden musste in dieser Zeit laut Auskunft aus dem Finanzministerium ins Home-Office verlegt werden. Bis heute gibt das Ministerium keine Auskunft darüber, um welches Gebäude es sich gehandelt hat oder um welche Schädlinge es ging. Doch so viel ist bisher bekannt: