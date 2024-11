Schwerer Unfall mit drei Toten in Esslingen: Zig Unfälle an Esslinger Weilstraße – Stadt will Stelle genau prüfen

Zig Unfälle an Esslinger Weilstraße – Stadt will Stelle genau prüfen

1 Auch zwei Wochen nach dem verheerenden Unfall in der Esslinger Weilstraße zeigen Kerzen, Kuscheltiere und Blumen, wo die Mutter und ihre zwei Kinder gestorben sind. Foto: Ines Rudel

In den vergangenen Jahren kam es zu zahlreichen Verkehrsunfällen in der Esslinger Weilstraße. Als Unfallschwerpunkt gilt sie aber nicht. Nach dem Unfall mit drei Toten soll die Stelle nun genau untersucht werden.











Der schwere Unfall in der Esslinger Weilstraße, bei dem vor zwei Wochen eine Mutter mit ihren zwei kleinen Kindern ums Leben kam, hat Diskussionen um die Sicherheit an dieser Stelle befeuert. Offenbar gab es schon länger Stimmen, die auf Gefahren in diesem Bereich hingewiesen hatten. Zudem zeigen Daten des Statistischen Landesamtes, dass es in den vergangenen Jahren zahlreiche Unfälle in der Nähe der Kreuzung von Weilstraße, Auffahrt auf die B 10 und Übergang zur Mettinger Brücke gegeben hat – als Unfallschwerpunkt gilt der Bereich derzeit aber trotzdem nicht.