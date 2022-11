Schwerer Unfall in Winnenden

Ein 63-jähriger Biker ist am Donnerstagmorgen bei Winnenden von einer 78-jährigen Autofahrerin übersehen worden. Er erlag wenig später seinen schwersten Verletzungen.















Ein 63-jähriger Mann ist am Donnerstag gegen 7.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall zwischen Winnenden und Burkhardshof (Rems-Murr-Kreis) tödlich verletzt worden. Laut den Angaben der Polizei wollte eine 78 Jahre alte Autofahrerin dort von der Deponie Eichholz vermutlich nach links auf die Landesstraße abbiegen und hatte hierbei den Motorradfahrer übersehen. Dieser konnte einen Zusammenstoß mit dem Auto nicht mehr verhindern.

Rettungshubschrauber transportiert den Verletzten

Der Motorradfahrer stürzte nach der Kollision und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, verstarb aber kurze Zeit später an seinen schweren Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber war laut Angaben der Polizei ebenfalls im Einsatz. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich auf rund 35 000 Euro. Die Straße musste zwischen dem Kreisverkehr Südumgehung-Breuningsweiler Straße und dem Kreisverkehr Südumgehung- Schorndorfer Straße gesperrt werden.