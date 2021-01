1 Ein 16-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall in Wendlingen schwer verletzt (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Andre Braune

Ein 16-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall in Wendlingen, der sich am Montagnachmittag ereignete, schwere Verletzungen zugezogen. Eine 21-jährige Autofahrerin hatte ihn übersehen.

Wendlingen - Schwere Verletzungen hat sich der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Heinrich-Otto-Straße in Wendlingen zugezogen. Gegen 17.45 Uhr bog eine 21 Jahre alte Frau mit ihrem Wagen von einem Grundstück aus nach links auf die Heinrich-Otto-Straße ein und übersah dabei den von links kommenden Biker. Der 16-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Zweirad musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Heinrich-Otto-Straße bis etwa 18.40 Uhr gesperrt.