Schwerer Unfall in Weissach im Tal

1 Beim Unfall entstand ein Schaden von rund 40 000 Euro. Foto: Phillip Weingand/geschichtenfotograf.de

Am frühen Donnerstagmorgen hat ein 36-Jähriger in Weissach in einer Kurve die Kontrolle über seinen Transporter verloren. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.















Link kopiert

Ein Schwerverletzter und ein Schaden von rund 40 000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am frühen Donnerstagmorgen in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) ereignet hat. Auf der Strecke von Unterbrüden nach Unterweissach war gegen 4 Uhr der Fahrer eines Mercedes-Sprinter mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve zunächst nach links gekommen.

Fahrer verliert Kontrolle über Transporter

Daraufhin lenkte der 36-jährige Fahrer gegen und verlor dabei die Kontrolle über den Transporter. Dieser kam nach rechts von der Straße ab und kippte im Grünbereich zur Seite. Der 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme gesperrt. Der Transporter wurde abgeschleppt.