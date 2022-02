Schwerer Unfall in Weilheim/Teck

1 Durch dieses Loch stürzte der Arbeiter mehrere Meter in die Tiefe. Foto: SDMG/ Woelfl

Ein 51-jähriger Mann hat sich bei einem Unfall auf einer Baustelle in Weilheim/Teck (Kreis Esslingen) lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Die Ermittlungen laufen.















Weilheim/Teck - Ein 51-jähriger Arbeiter wurde bei einem Unfall auf einer Baustelle in der Zeller Straße in Weilheim/Teck (Kreis Esslingen) am Freitagmorgen lebensgefährlich verletzt.

Der Mann war laut Angaben der Polizei gegen 9.15 Uhr mit Gerüstbauarbeiten beschäftigt, als er das noch nicht vollständig eingedeckte Garagendach betrat. Dabei brach er durch die Lattung und stürzte mehrere Meter in die Tiefe.

Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Er musste nach notärztlicher Erstversorgung an der Unglücksstelle mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben mit Unterstützung von Sachverständigen der Berufsgenossenschaft und des Gewerbeaufsichtsamtes die Ermittlungen aufgenommen.