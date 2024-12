Unfall in Waiblingen: Auto landet nach Zusammenstoß auf der Seite

Unfall in Waiblingen

1 Bei einem Unfall in Waiblingen landete ein Auto auf der Seite. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

Bei einem Unfall am Donnerstagabend landet ein Auto in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) auf der Seite. Was bisher bekannt ist.











Link kopiert

Am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages hat sich in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ein Unfall ereignet. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, wurde den Beamten gegen 20.40 Uhr gemeldet, dass ein Auto am alten Postplatz auf der Seite liege.

Nach den Informationen der Polizei hatte ein 18-Jähriger mit seinem Kia an einer dortigen Kreuzung eine rote Ampel missachtet und es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Smart eines 31-Jährigen.

Durch den Aufprall kam der Kia ins Schleudern und kippte im Anschluss im Kreuzungsbereich auf die Seite. Die drei Insassen des Kia wurden dabei leicht verletzt und mussten von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.

Die Insassen im PKW Smart blieben allesamt unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro.