Stuttgarter Stadtgeschichte Die Herrin der Löwin

Heutzutage dürfte Claire Heliot in Stuttgart gar nicht mehr auftreten. Aber einst war sie die Attraktion in Zoos, Varietés und im Nill’schen Tierpark am Herdweg. Sie trat mit zwölf Löwen auf, legte sich eine Raubkatze um den Hals, steckte den Kopf in einen Löwenrachen. Vor 70 Jahren starb die Dompteuse in Stuttgart.