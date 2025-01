Schwerer Unfall in Stuttgart-Ost: Seniorin verliert Kontrolle über ihren Smart

5 Der Unfall ereignete sich an der Ecke Bergstraße/Neue Straße in der Nähe des Gablenberger Schmalzmarkts. Foto: Sebastian Steegmüller

Eine 81-jährige Autofahrerin touchiert auf der Neuen Straße in Gablenberg zunächst ein geparktes Fahrzeug. An der Kreuzung zur Bergstraße fährt sie dann gegen einen stehenden BMW und prallt gegen eine Hauswand.











Ein BMW steht mit stark beschädigter Front am oberen Ende der Bergstraße quer auf einem Zebrastreifen, wenige Meter daneben auf der Neuen Straße ein Smart mit allen vier Rädern auf dem Gehweg, die rechte Seite des Fahrzeugs hat die Hauswand des bei Spielern des VfB Stuttgart beliebten Restaurants Vivaldi touchiert. Es ist wohl Glück im Unglück, dass bei dem Unfall, der sich am Dienstagvormittag oberhalb des Gablenberger Schmalzmarkts ereignet hat, keine Fußgänger verletzt worden sind. Auf dem Gehweg liegen jede Menge kleinere Fahrzeugteile und Splitter.

Geparktes Auto touchiert

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 81 Jahre alte Frau gegen 9 Uhr in ihrem Smart auf der Neue Straße in Richtung Ostendplatz unterwegs. Am Abzweig zur Albert-Schäffle-Straße soll sie zunächst ein parkendes Fahrzeug touchiert, die Fahrt jedoch fortgesetzt haben. 400 Meter weiter kollidierte sie mit dem BMW eines 30-Jährigen, der wegen der Vorfahrtsregelung auf der Bergstraße wartete, um in die Neue Straße einzufahren. Durch die Kollision wurde der BMW nach rechts gedreht. Er prallte gegen ein Schild, das den Verlauf von unterirdischen Leitungen zeigt, und riss es aus dem Boden. Der Smart Fortwo wurde auf den Gehweg vor der italienischen Gaststätte gelenkt, an dessen Fassade er zum Stehen kam.

Die Seniorin und der 30-Jährige wurden leicht verletzt. Weil der Verdacht besteht, dass die Frau unter dem Einfluss von Medikamenten gefahren sein könnte, musste sie eine Blutprobe abgeben. Außerdem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 45 000 Euro. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter 0711 / 89 90 41 00 bei der Verkehrspolizei zu melden.