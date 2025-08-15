Schwerer Unfall in Stuttgart: Acht Verletzte nach Zusammenstoß – Hubschrauber im Einsatz

1 Bei einem schweren Verkehrsunfall in Stuttgart-Büsnau sind am Freitagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart

Auf der Magstadter Straße in Stuttgart-Büsnau sind am Freitagnachmittag zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Es gibt mehrere Verletzte – darunter auch Kinder.











Bei einem schweren Verkehrsunfall in Stuttgart-Büsnau sind am Freitagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden – darunter eine Person lebensgefährlich. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 14.25 Uhr an der Magstadter Straße, Ecke Steinbachweg in Fahrtrichtung Magstadt.

Ein 57 Jahre alter Mann war mit seinem Peugeot unterwegs. Auf Höhe Büsnau geriet er aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Hierbei stieß er mit einem VW Transporter, welcher in Richtung Schattenring unterwegs war, frontal zusammen. Ein drittes Fahrzeug wurde bei dem Unfall leicht touchiert. Die Feuerwehr spricht bisher von acht Verletzten.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart

Unter den Verletzten befinden sich fünf Kinder

Der 57-jährige Peugeot-Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die 36-jährige Beifahrerin des VW Transporters wurde beim Unfall schwer verletzt. Der 38-jährige Fahrer, sowie fünf Kinder, welche sich ebenfalls im Fahrzeug befanden, verletzten sich leicht.

Eine Person war zeitweise in einem der beiden Autos eingeklemmt, konnte jedoch aus dem Fahrzeug befreit werden. Die weiteren Personen konnten sich selbst befreien. Sie wurden vom Rettungsdienst behandelt und laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr zur Kontrolle ins Stuttgarter Olgahospital gebracht. Laut Polizei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

An der Unfallstelle sind viele Rettungskräfte im Einsatz.﻿ Foto: Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart

Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf zirka 50.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße in beide Richtungen gesperrt.