Schwerer Unfall in Stuttgart: Falschfahrer verursacht Frontalcrash – mehrere Verletzte

3 Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Ein Falschfahrer ist am Sonntagmorgen auf einem Zubringer zur A831 am Dreieck Wildpark in Stuttgart mit einem anderen Auto frontal zusammengestoßen.

Laut ersten Angaben der Polizei wurden drei, möglicherweise auch vier Menschen verletzt. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. In Lebensgefahr schwebe ersten Erkenntnissen zufolge aber niemand. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zu dem Unfall kam es gegen 5.20 Uhr. Die Unfallaufnahme laufe derzeit (Stand: 8.15 Uhr) noch. Die Polizei ermittelt.