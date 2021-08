Schwerer Unfall in Stuttgart

1 In Stuttgart starb ein Mann nach einem Unfall im Krankenhaus. Foto: dpa/Patrick Seeger

Einen Tag nach einem Unfall in Stuttgart stirbt ein 71 Jahre alter Mann im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun, was genau die Todesursache war.

Stuttgart - Nach einem Unfall in Stuttgart-Plieningen ist ein 71 Jahre alter Mann im Krankenhaus gestorben. Inwieweit der Verkehrsunfall ursächlich für den Tod des Mannes sei, werde derzeit ermittelt, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit.

Bei dem Unfall an der Einmündung Mittlere Filderstraße/In den Entenäckern am Freitag hatten sich fünf Menschen Verletzungen zugezogen. Der Sachschaden belief sich laut Polizei auf mehrere 10.000 Euro. Ein 69 Jahre alter BMW-Fahrer war in der Mittleren Filderstraße stadteinwärts unterwegs.

So kam es zu dem Unfall

Mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache fuhr er an der Einmündung der Straße In den Entenäckern auf den dort wegen einer roten Ampel stehenden BMW des 71-Jährigen auf, teilten die Beamten weiter mit.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW des 71-Jährigen auf den VW Crafter eines 65-Jährigen und dieser wiederum auf den Volvo eines 52-Jährigen geschoben. Der 69-Jährige sowie der 71-Jährige und seine 67 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die 62-jährige Mitfahrerin im VW sowie die 21 Jahre alte Mitfahrerin im Volvo wurden leicht verletzt.