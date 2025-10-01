Schwerer Unfall in Sindelfingen: Fußgänger wird lebensgefährlich verletzt

1 Bild von der Eschenbrünnlestraße auf den Peter-Schaufler-Platz: Der Unfall ereignete sich in etwa gegenüber dem Bitzer-Turm und vor dem Reifencenter (ganz hinten rechts im Bild). Foto: Anke Kumbier

Eine Autofahrerin kommt zwischen Hofmeister und Breuningerland Sindelfingen von der Straße ab und und erfasst einen Fußgänger. Der 32-Jährige wird lebensgefährlich verletzt.











Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein Fußgänger am Mittwochmorgen in Sindelfingen. Wie die Polizei berichtet, war der 32-Jährige gegen 8.10 Uhr nahe dem Breuningerland in der Tilsiter Straße unterwegs, als er gegenüber dem Bitzer-Firmengebäude von einem Auto erfasst wurde. Am Steuer des Toyotas saß eine 37-Jährige. Die Fahrerein war laut Polizei aus Richtung Leibnizstraße kommend nach rechts in die Tilsiter Straße eingebogen und kam dabei von der Fahrbahn ab.

Sie geriet auf den Gehweg und stieß dort mit dem 32-Jährigen zusammen. Der Mann landete zunächst auf der Motorhaube und kam dann etwa 20 Meter weiter in einem Grünstreifen zum Liegen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Toyota prallte letztlich gegen mehrere Blumenkübel am Fahrbahnrand. Die 37-Jährige blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.