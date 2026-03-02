Schwerer Unfall in Schorndorf: Auto rast 200 Meter über abschüssige Wiese – Fahrer schwer verletzt

1 Bei einem Unfall in Schorndorf wird ein Mann schwer verletzt (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa

Ein 63-Jähriger verliert in Schorndorf die Kontrolle über seinen Wagen. Der Ford pflügt ein Grundstück hinab – erst eine Scheune stoppt die Fahrt. Der Fahrer wird schwer verletzt.











In Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ist ein 63 Jahre alter Autofahrer bei einem schweren Unfall verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, kam der Mann am Samstag gegen 15.20 Uhr in der Straße Kelterwiesen mit seinem Ford aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Was dann folgte, wirkt wie eine ungebremste Fahrt ins Leere: Der Wagen durchquerte rund 200 Meter ein abschüssiges Wiesengrundstück. Erst die Wand einer Scheune stoppte das Fahrzeug. Dort kam der Ford schließlich zum Stehen.

63-Jähriger schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert

Der 63-Jährige erlitt laut Polizei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zum genauen Gesundheitszustand machte die Behörde zunächst keine weiteren Angaben.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 7000 Euro. Warum der Mann von der Straße abkam, ist Gegenstand der Ermittlungen.