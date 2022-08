Schwerer Unfall in Reutlingen

1 Nach dem Mann wurde auch mit einem Polizeihubschrauber gesucht (Symbolbild). Foto: IMAGO/onw-images/IMAGO/Marius Bulling

Ein Autofahrer baut in der Nacht zum Mittwoch in Reutlingen einen Unfall mit zwei Schwerverletzten – und flüchtet dann zu Fuß. Gefunden ist er noch nicht.















In Reutlingen ist ein nach einem Unfall mit zwei Schwerverletzten geflüchtete Fahrer noch nicht gefasst worden. Nach Auskunft der Polizei vom Donnerstag gestalten sich die Ermittlungen als nicht einfach.

Bei dem Unfall Mittwochnacht in der Reutlinger Alteburgstraße wurden zwei Mitfahrer des Autos schwer verletzt. Der vermutlich ebenfalls verletzte Unfallverursacher flüchtete direkt danach zu Fuß. Nach ihm wurde auch mit einem Hubschrauber gesucht.

Der Fahrer war nach ersten Erkenntnissen zu schnell gefahren und von der Straße in Reutlingen abgekommen. Das Auto schleuderte in eine Grünfläche und prallte gegen einen Baum, der dadurch abgerissen wurde. Der Wagen überschlug sich mehrmals, durchbrach einen Zaun und blieb schließlich in einem Garagentor stecken.

Rettungskräfte brachten die 18 und 48 Jahre alten Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Sie sollten am Donnerstagnachmittag vernommen werden.