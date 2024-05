Schwerer Unfall in Ostfildern: Drei Verletzte und Straßensperrung nach Kollision im Gegenverkehr

8 Bei dem Unfall wurden drei Autos schwer beschädigt, auch drei Personen wurden verletzt. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

In der Bonhoefferstraße in Ostfildern ist am Montag ein schwerer Unfall passiert. Ein 28-Jähriger war auf die Gegenspur geraten, weil nach seinen Angaben ein Insekt in sein Auto geflogen war. Drei Personen mussten danach in Krankenhäuser, die Straße war stundenlang gesperrt.











Ein 28-Jähriger ist am Montagnachmittag zwischen dem Scharnhauser Park und Ruit in den Gegenverkehr geraten und hat so einen schweren Unfall verursacht. Eine 24-Jährige musste nach Angaben der Polizei von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Nach Angaben des Unfallverursachers hatte er in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle verloren, weil ein Insekt in sein Auto geflogen war und ihn abgelenkt hatte.

Der Mann war gegen 14.40 Uhr in Richtung Ruit unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Im Gegenverkehr stieß frontal mit dem Peugeot der 24-Jährigen zusammen. Diese hatte noch vergeblich versucht auszuweichen, wodurch der Mercedes auf Höhe der Fahrertür gegen ihren Peugeot krachte und die junge Frau später von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden musste.

Drei Autos müssen abgeschleppt werden – drei Personen im Krankenhaus

Der Mercedes stieß daraufhin noch mit dem Nissan einer 65-Jährigen zusammen, außerdem wurde durch Trümmerteile auch ein Kia beschädigt. Die beiden Fahrerinnen im Gegenverkehr wurden ebenso wie der Unfallverursacher in Kliniken gebracht, schwere Verletzungen erlitt nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei aber niemand der drei. Die drei beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden, die Bonhoefferstraße war um 17 Uhr noch gesperrt.