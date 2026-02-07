Schwerer Unfall in Ohmden: BMW fährt gegen Baum – 67-Jähriger schwer verletzt

1 Der Rettungsdienst kümmerte sich un dem Verletzten, die Polizei sicherte die Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

Bei einem Unfall in Ohmden (Kreis Esslingen) ist am Freitag ein 67-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum.











﻿ In Ohmden (Kreis Esslingen) ist am Freitagnachmittag ein 67-jähriger BMW-Fahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Mann war auf der K 1256 von Jesingen in Richtung Ohmden unterwegs, als er im Bereich des Ortseingangs aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte, berichtet die Polizei.

Zuvor hatte er den Angaben zufolge mehrere Leitpfosten am Straßenrand umgefahren. Der Rettungsdienst brachte den 67-Jährigen nach einer medizinischen Erstversorgung in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde. An seinem BMW X3 entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Die Summe des Schadens schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro. Der weiterer Schaden an den Leitpfosten, dem Baum sowie der entstandene Flurschaden kann noch nicht genauer beziffert werden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ohmden, Holzmaden und Weilheim waren mit insgesamt 23 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort im Einsatz.