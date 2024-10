Schwerer Unfall in Neuffen: Frau gerät in den Gegenverkehr – zwei Schwerverletzte nach Frontalkollision

1 Beide Fahrerinnen erlitten schwere Verletzungen und mussten in eine Klinik gebracht werden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Reiss

Bei einem Frontalzusammenstoß bei Neuffen sind am Mittwoch zwei 34 und 44 Jahre alte Frauen verletzt worden. Die jüngere war aus unklaren Gründen in den Gegenverkehr geraten.











Bei einem Frontalzusammenstoß in Neuffen (Kreis Esslingen) sind am Mittwochvormittag zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war eine 34-Jährige gegen 10.45 Uhr auf der Metzinger Straße in den Gegenverkehr geraten.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war die 34-Jährige von Dettingen an der Erms in Richtung Metzinger Straße unterwegs, bevor sie aus noch unklaren Gründen auf die Gegenspur kam. Dort stieß sie mit dem BMW einer entgegenkommenden 44 Jahre alten Frau zusammen. Beide wurden durch den Unfall schwer verletzt und in der Folge vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Den Schaden an der Autos schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 31.000 Euro.