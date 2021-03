Schwerer Unfall in Neckartailfingen

1 Beim Lösen der Sicherheitsgurte kippte eines der Elemente um. Foto: SDMG/Boehmler

Bei Ladearbeiten ist ein 54-Jähriger am Montagmorgen in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) von einem umkippenden Fertighausteil erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Neckartailfingen - Bei Ladearbeiten ist ein 54-jähriger Arbeiter am Montagmorgen in der Mörikestraße in Neckartailfingen von einem umkippenden Fertighausteil erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 8.25 Uhr mit zwei Kollegen damit beschäftigt, knapp eine Tonne schwere Fertighausteile von einem Lkw abzuladen.

Beim Lösen der Sicherheitsgurte kippte eines der Elemente, fiel vom Lkw und erfasste den Mann. Er musste nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Verkehrspolizei Esslingen ermittelt nun zusammen mit einem Sachverständigen wie es zu dem Unfall kommen konnte. Neben Rettungsdienst und Notarzt, einem Mitarbeiter der Berufsgenossenschaft und des Gewerbeaufsichtsamtes, war auch die Feuerwehr zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen mit fünf Fahrzeugen und 39 Feuerwehrleuten im Einsatz.