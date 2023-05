7 Der Kleinbus stürzte in ein Bachbett. Foto: 7aktuell.de/Kevin /Lermer

Ein Transporter kommt am Sonntagnachmittag in Backnang-Maubach in einer Kurve von der Straße ab, durchbricht einen Holzzaun und stürzt in ein tiefer liegendes Bachbett. Der Fahrer wird schwer verletzt.















Ein schwerer Autounfall hat sich am Sonntagnachmittag auf der Wiener Straße am Ortseingang von Backnang-Maubach ereignet. Der Fahrer eines Transporters kam gegen 18 Uhr Fahrbahn ab, durchbrach einen Holzzaun und stürzte mit dem Kleinbus in ein drei Meter tiefer liegendes Bachbett. Der Holzzaun bohrte sich durch die Fahrzeugfront bis in das Innere des Fahrzeuges und verletzte den Fahrer schwer.