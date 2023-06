1 Nicht mehr viel übrig geblieben ist von den zwei Autos, die am Montagabend in Brand gerieten. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Ein Audi prallt im Bereich Engelberg auf einen stehenden Mercedes. Beide Autos fangen Feuer, die Unfallursache ist vorerst unklar. Der Fahrer wird schwer verletzt.















In Flammen aufgegangen sind zwei hochwertige Autos bei einem spektakulären Unfall am frühen Montagabend im Randgebiet zwischen Leonberg und Gerlingen. Ein Audi Q 7 hat nach Polizeiangaben den Kreisverkehr in der Stuttgarter Straße am Stadteingang nach Leonberg passiert. Dann ist er Richtung Obere Burghalde gefahren. Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist er auf einen dort abgestellten Mercedes SL gekracht.

Heftiger Aufprall

Der Aufprall war offenbar so heftig, dass beide Autos sofort in Brand gerieten. Die Feuerwehr und der Rettungswagen rückten an. Der Audi-Fahrer wurde schwer verletzt, konnte aber von den Einsatzkräften aus dem Wagen geborgen und ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr Leonberg hatte das Feuer schnell unter Kontrolle, die Autos waren aber beide in einem üblen Zustand. Warum der Audi-Fahrer so heftig auf den geparkten Mercedes gekracht ist, das ermitteln jetzt die Sachverständigen.