Schwerer Unfall in Köngen

6 Ein Fahrzeug ist bei dem Unfall auf dei Seite gekippt. Foto: SDMG/Kaczor

Zwei Personen wurden nach ersten Erkenntnissen bei einem Autounfall am Mittwochvormittag in Köngen (Kreis Esslingen) verletzt. Ein Fahrzeug kam dabei auf der Seite zum Liegen.















Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochvormittag auf der Steinbruchstraße in Köngen ereignet. Dabei wurden laut einer Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Reutlingen, das auch für den Kreis Esslingen zuständig ist, zwei Personen verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten vorläufigen Informationen der Polizei ist es gegen 10.45 Uhr wohl zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem ein Auto zur Seite gekippt ist. Die Unfallursache sowie der genau Ablauf sind laut einer Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Reutlingen jedoch noch nicht klar.

Feuerwehr befreit Person aus Auto

Dem ersten Anschein nach wurde durch den Unfall auch noch ein weiteres geparktes Fahrzeug beschädigt. Vorläufigen Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Auch die Feuerwehr war zum Unfallort ausgerückt, da sich nach ersten Informationen eine Person nicht selbstständig aus dem Auto befreien konnte. „Dies kann an Verletzungen, aber auch etwa an einer verzogenen Tür liegen“, sagt die Pressesprecherin.