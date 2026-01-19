Schwerer Unfall in Kirchheim: Mann durchbricht Leitplanke in Notzinger Steige

1 Ein 53-Jähriger ist in der Notzinger Steige mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein Schwerer Unfall ereignete sich am Montagmorgen in der Notzinger Steige (Kreis Esslingen). Ein 53-Jähriger durchbrach die Leitplanke und landete zwischen den Bäumen.











In der Notzinger Steige hat sich am Montagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei war ein 53-jähriger Autofahrer um 6.45 Uhr in Richtung Kirchheim unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Pkw überfuhr anschließend die Leitplanke und blieb in der angrenzenden Böschung zwischen den Bäumen stehen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem stark beschädigten Fahrzeug befreien.

Er wurde vorsorglich zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An seinem Auto sei ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Es wurde geborgen und abgeschleppt.