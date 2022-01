Schwerer Unfall in Esslingen

8 Der 20-Jährige wurde bei der Kollision mit dem Laternenmast in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Aus unbekannter Ursache kommt ein Autofahrer von der Fahrbahn ab, kollidiert erst mit einer Mauer, dann mit einem Laternenmast und zieht sich schwere Verletzungen zu.















Esslingen - Am Silvesterabend gegen 19.45 Uhr kam es auf der Plochinger Straße in Esslingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 20-jähriger Autofahrer wurde in seinem BMW eingeklemmt und zog sich schwere Verletzungen zu.

Der junge Mann fuhr allein mit seinem BMW von Oberesslingen in Fahrtrichtung Zell, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einer Mauer sowie einem Laternenmast kollidierte. Dabei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss wurde er schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Esslingen war mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und sieben Kräften im Einsatz.