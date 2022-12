Schwerer Unfall in Berglen

6 Beide Beteiligte kamen ins Krankenhaus. Foto: 7aktuell.de | Kevin Lermer

Eine Citroën-Kleinbus gerät am Mittwoch in einer Kurve bei Rettersburg (Rems-Murr-Kreis) auf die Gegenspur und stößt frontal mit einem Ford-Focus zusammen. Eine Frau und ein Mann werden verletzt.















Ein 37-jähriger Citroën-Fahrer ist am Mittwochmorgen kurz nach 7.30 Uhr auf der Kreisstraße von Öschelbronn kommend mit seinem Kleinbus in Richtung Rettersburg gefahren. Wie die Polizei mitteilt, war er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur gekommen und frontal mit dem Ford einer entgegenkommenden 53-Jährigen zusammengestoßen. Der Unfallverursacher erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, die Ford-Fahrerin wurde schwer verletzt.

Straße ist derzeit voll gesperrt

Beide Verletzten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf rund 13 000 Euro geschätzt. Die Straße war vorübergehend komplett gesperrt.