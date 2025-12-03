Schwerer Unfall in Bad Cannstatt: Mehrere Fahrzeuge kollidieren – hoher Schaden, Straße zeitweise voll gesperrt

6 Acht Fahrzeuge waren in den Unfall involviert. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Acht Fahrzeuge werden am Mittwochabend nach eine Kollision in der Schmidener Straße beschädigt. Es entsteht hoher Schaden, die Straße wird im Bereich des Unfalls gesperrt.











Zu einem Unfall mit acht beteiligten Fahrzeugen ist es am Mittwoch im Feierabendverkehr an der Einmündung Schmidener Straße/Tilsiter Straße in Stuttgart gekommen. Fünf Menschen wurden laut Polizeiangaben leicht verletzt.

Eine 28-jährige Audi-Fahrerin wollte demnach gegen 17.55 Uhr von der Tilsiter Straße nach links in die Schmidener Straße abbiegen. Eine 64-jährige Polo-Fahrerin, die auf der Schmidener Straße stadtauswärts unterwegs war, ließ sie einfädeln. Beim Einfahren stieß der Audi jedoch mit einem Mercedes GLC eines 26-Jährigen zusammen, der von rechts kam und stadteinwärts fuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf den VW Polo geschleudert. Der Mercedes prallte gleichzeitig in einen entgegenkommenden 1er-BMW, der wiederum auf den Renault Twingo eines 19-Jährigen geschoben wurde. Drei weitere Autos wurden durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt.

Bei dem Unfall entstand Schaden in Höhe von rund 120.000 Euro. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 120.000 Euro. Die hohe Summe ergab sich laut Polizei auch dadurch, dass ein etwas teureres Fahrzeug beteiligt war. Fünf Personen klagten über leichte Verletzungen, mussten jedoch nicht ins Krankenhaus.

Die Schmidener Straße war für die Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und die anschließende Reinigung mit einer Kehrmaschine bis 21.50 Uhr voll gesperrt. Auch der Stadtbahnverkehr der Linien U2 und U19 war beeinträchtigt: Bis 20.37 Uhr konnten die Bahnen wegen auf den Gleisen stehender Unfallfahrzeuge nicht fahren. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer 0711/8990 4100 zu melden.