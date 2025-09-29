Schwerer Unfall im Schwarzwald: Ferrari kollidiert bei Überholmanöver – sechs Schwerverletzte

1 Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten (Symbolbild). Foto: imago images/Ralph Peters

Er überholt mit seinem Auto mehrere Fahrzeuge und fährt frontal in den Gegenverkehr. Jetzt ermittelt die Polizei wegen einer Ausfahrt im Schwarzwald mit Autos einer bestimmten Marke.











Bei einem Frontalzusammenstoß nahe Zell im Wiesental (Kreis Lörrach) sind sechs Menschen schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge hatte ein 58 Jahre alter Ferrari-Fahrer am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 317 mehrere Fahrzeuge überholt. Der Wagen prallte in einer Kurve frontal gegen das entgegenkommende Auto eines 24-jährigen Fahrers.

Beide Fahrer sowie insgesamt vier Mitinsassen – eine 38-jährige Frau sowie drei Männer im Alter von 25 und 26 Jahren – wurden schwer verletzt und von Rettungshubschrauber sowie Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 130.000 Euro geschätzt.

Laut Polizei könnte der Ferrari-Fahrer an einer organisierten Ausfahrt im Schwarzwald teilgenommen haben. Sie sucht Zeugen, die am Samstagnachmittag eine Gruppe von Ferraris in dem Gebiet gesehen haben.