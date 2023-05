1 Eine Ampel oder eine Schranke gab es an der Unfallstelle nicht (Symbolbild). Foto: IMAGO/Panama Pictures/Christoph Hardt

Ein Jugendlicher überquert am Freitag einen Bahnübergang an der Strecke zwischen Tübingen und Rottenburg – und wird von einem Zug erfasst. Wie geht dem 17-Jährigen?















In Rottenburg im Kreis Tübingen ist ein 17-Jähriger von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte am Samstag, Lebensgefahr bestand nicht. Der Jugendliche hatte am Freitagabend einen Bahnübergang an der Strecke zwischen Tübingen und Rottenburg überquert, als sich der Zug näherte. Der Lokführer habe durch Hupen gewarnt, wie es an diesem Bahnübergang ohne Signale und Schranken üblich sei, so der Sprecher. Auch die Bremsung habe er sofort eingeleitet.

Dennoch touchierte der Zug den 17-Jährigen leicht. Er wurde am Kopf und am Oberkörper verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Den Fahrgästen im Zug ist laut Polizeisprecher nichts passiert. Nach der Unfallaufnahme konnten sie ihre Reise fortsetzen.

Wie es genau zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. „Der Lokführer hat alles korrekt gemacht“, sagte der Polizeisprecher. Möglicherweise habe der Jugendliche die Geschwindigkeit des Zuges überschätzt.