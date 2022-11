1 Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Bert Spangemacher

Zwei junge Männer sind am Donnerstagmittag im Hohenlohekreis mit dem Auto unterwegs. Der Fahrer verliert die Kontrolle über den Wagen – mit fatalen Folgen.















Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagmittag bei einem Unfall nahe Forchtenberg im Hohenlohekreis ums Leben gekommen, sein gleichaltriger Beifahrer erlitt schwerste Verletzungen.

Wie die Polizei berichtet, waren die beiden jungen Männer gegen 12 Uhr mit einem Peugeot von Weißbach in Richtung Forchtenberg unterwegs. Weil er offenbar zu schnell fuhr, kam der Fahrer am Ortseingang von der Weißbacher Straße ab. Der Peugeot überschlug sich und landete in einem Baumstück. Beide Insassen wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der alarmierten Feuerwehr befreit werden.

Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, der Beifahrer wurde mit schwersten Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme war die Weißbacher Straße bis 16 Uhr voll gesperrt.