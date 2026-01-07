Unfall bei Winnenden: Autos stoßen frontal zusammen – mehrere Verletzte

7 Auf der K1914 ereignete sich am Mittwochabend ein schwerer Unfall. Foto: Blaulichtzentrale.de / Kevin Lermer

An einer Kreuzung bei Winnenden im Rems-Murr-Kreis kommt es am Mittwochabend zu einem heftigen Zusammenstoß. Mehrere Personen werden verletzt. Was bislang bekannt ist.











Im Rems-Murr-Kreis hat es am Mittwochabend einen schweren Unfall gegeben. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilte, stießen zwei Autos bei Winnenden-Höfen frontal zusammen.

Demnach wollte der Fahrer eines Ford Fiestas gegen 18.45 Uhr an der Kreuzung der Kreisstraßen 1914 und 1851 links abbiegen und übersah dabei offenbar einen BMW, der Vorfahrt hatte. Die beiden Autos stießen in der Folge frontal zusammen.

Der Fahrer des Fords wurde nach ersten Informationen der Polizei schwer verletzt, die drei Insassen des BMW leicht. Der Schaden beträgt schätzungsweise rund 24.000 Euro. Die Polizei war zur Unfallaufnahme vor Ort.