6 Das Motorrad wurde durch den Unfall zerstört. Foto: SDMG/Wölfl

Am Sonntagnachmittag sind bei Ohmden ein Auto und ein Motorradfahrer zusammengeprallt. Der 23-jährige Biker musste von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.















Ohmden - Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag auf der K 1445 bei Ohmden (Kreis Esslingen) mit einem Auto zusammengestoßen – dabei verletzte er sich. Ein Rettungshubschrauber brachte den 23-Jährigen ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Biker wird auf Fahrbahn geschleudert

Laut Angaben der Polizei fuhr eine 36-jährige Frau mit ihrem Auto gegen 14.35 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Ohmden. Auf Höhe eines Golfplatzes wollte sie nach links in einen Feldweg abbiegen – dabei prallte sie mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen. Sowohl der Biker als auch seine Maschine wurden nach rechts geschleudert und kamen mehrere Meter neben der Fahrbahn zum Liegen.

Straße stundenlang gesperrt

Die 36-Jährige verletzte sich nach ersten Erkenntnissen leicht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Kreisstraße bis circa 18.45 Uhr voll gesperrt.