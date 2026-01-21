Schwerer Unfall bei Lenningen: Mehrere Verletzte und 60.000 Euro Schaden bei Zusammenstoß

1 Zwei Personen mussten nach dem Unfall in Krankenhäuser gebracht werden. (Symbolfoto) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Möglicherweise wegen der tief stehenden Sonne hat am Dienstag eine 54-Jährige beim Linksabbiegen den Gegenverkehr übersehen. Es kam zu einem heftigen Unfall mit Verletzten.











Link kopiert

﻿ Am Dienstag sind in Lenningen (Kreis Esslingen) drei Autos heftig kollidiert. Den Angaben der Polizei zufolge hatte eine 54-Jährige beim Abbiegen einen entgegenkommenden Nissan übersehen, dieser wurde auf ein weiteres Fahrzeug geschleudert.

Dabei wurden insgesamt drei Personen verletzt. Zuvor war die 54-Jährige gegen 11.45 Uhr mit ihrem Audi in der Kirchheimer Straße unterwegs gewesen. Als sie nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte, übersah sie offenbar wegen der tiefstehenden Sonne einen entgegenkommenden Nissan.

Die Autos stießen heftig zusammen und der Nissan wurde gegen den Peugeot eines 45-Jährigen geschleudert, der in der Bahnhofstraße wartete. Beide am ersten Zusammenstoß beteiligte Personen mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die 54-Jährige erlitt dabei Verletzungen, deren Ausmaß noch nicht näher bekannt ist.

Der 45-Jährige wurde an der Unfallstelle behandelt. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 60.000 Euro. Der Audi und der Nissan mussten abgeschleppt werden.