Schwerer Unfall bei Kirchheim/Teck: Auto verkeilt sich in Baum – 16-jähriger Fahrer schwer verletzt

1 Der Jeep musste mit einem Feuerwehrkran geborgen werden. Foto: SDMG

Ein Jugendlicher, der keinen Führerschein besitzt, baut am Neujahrsmorgen im Kreis Esslingen einen schweren Unfall. Die Bergung gestaltet sich schwierig.











Ein 16-Jähriger hat in den frühen Morgenstunden des neuen Jahres bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) einen schweren Autounfall gebaut, der einen Großeinsatz von Rettungskräften nach sich zog. Der Teenager, der keinen Führerschein hat, wurde dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, war er am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr auf der Notzinger Steige bergab in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Zuerst kollidierte das Auto mit der Leitplanke, dann mit einem Baum. Der Pkw musste samt Fahrer mit einem Kran aufwendig aus dem Baum gehoben werden. Der schwer verletzte 16-Jährige wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der komplett zerstörte Jeep. Foto: SDMG

Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen sowie 29 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften im Einsatz. Der Schaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro.

Die Strecke zwischen Notzingen und Kirchheim war während der Unfallaufnahme gesperrt. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.