9 Das verunglückte Auto liegt demoliert auf der Straße. Foto: SDMG

Am späten Donnerstagabend hat sich auf der A8 bei Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) ein Auto überschlagen. Vier verletzte Personen, Verkehrsbehinderungen und ein sechsstelliger Schaden waren die Folge.















Auf der A8 bei Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) hat sich am späten Donnerstagabend ein Auto überschlagen. Der 58-jährige Fahrer verletzte sich dabei laut Angaben der Polizei schwer, die Mitfahrer im Alter von 20 und 23 Jahren sowie die 19-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Sie wurden allesamt in umliegende Kliniken gebracht.

Kontrolle verloren

Offenbar verlor der Fahrer gegen 22.45 Uhr auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen, als er von der linken auf die mittlere Spur wechselte. Er geriet ins Schleudern, prallte gegen die Fahrbahn und überschlug sich mehrfach. Auf dem linken Fahrstreifen blieb das Auto schließlich liegen.

Riesiger Schaden

Der verunglückte Wagen wurde abgeschleppt, an ihm entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150.000 Euro. An den Leitplanken kam es zu einem Schaden von 10.000 Euro. Aufgrund des Unfalls kam es in Fahrtrichtung München zu Verkehrsbehinderungen, zeitweise waren der mittlere und rechte Fahrstreifen voll gesperrt.