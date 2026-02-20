Schwerer Unfall bei Eberhardzell: Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße – Fahrer stirbt

1 Warum der 42-Jährige, der an der Unfallstelle starb, auf die Gegenfahrbahn geraten war, war noch unklar. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am helllichten Tag gerät ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und crasht gegen einen Sattelzug. Dabei stirbt er, sein Beifahrer wird schwer verletzt.











Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 30 bei Eberhardzell (Kreis Biberach) ist ein 42 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Sein 43-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer war den Angaben zufolge mit seinem Wagen in Richtung Biberach unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammenstieß.

Ein 27-jähriger Fahrer hinter dem Unfallwagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte ebenfalls in die verunglückten Fahrzeuge. Eine 39 Jahre alte Autofahrerin hinter dem Lastwagen wich noch aus und kam neben der Straße zum Stehen.

Warum der 42-Jährige, der an der Unfallstelle starb, auf die Gegenfahrbahn geraten war, war noch unklar. Der Lkw-Fahrer (44) erlitt leichte Verletzungen. Es entstand nach einer ersten Schätzung ein Sachschaden in Höhe von mindestens 120.000 Euro.