Schwerer Auffahrunfall bei Deckenpfronn: Motorradfahrer fliegt über Auto und landet in Heckscheibe

Motorradfahrer fliegt über Auto und landet in Heckscheibe

5 Der Motorradfahrer krachte in das Heck eines Autos und wurde über das Dach geschleudert. Foto: /SDMG / Schulz

Ein Motorradfahrer wird am Samstagnachmittag bei Deckenpfronn nach einem Auffahrunfall in die Heckscheibe eines Autos geschleudert. Ein Rettungshubschrauber fliegt den schwer verletzten Biker in eine Klinik.











Ein schwerer Unfall zwischen einem Motorradfahrer und zwei Autos hat sich am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Deckenpfronn und Gärtringen (Landkreis Böblingen) ereignet. Dabei wurde der 19-jährige Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste, wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt.

Nach derzeitigen Informationen des zuständigen Polizeipräsidiums überholte der 19-Jährige gegen 15.36 Uhr eine Fahrzeugkolonne, als er wegen entgegenkommenden Verkehrs wieder einscheren musste – laut Polizei jedoch mit zu geringem Abstand. Die beiden Autos nun unmittelbar vor ihm, ein Audi und ein Ford Focus, mussten abbremsen und der 19-Jährige krachte in das Heck des Audis. Durch den Aufprall wurde er über das Dach des Audis in die Heckscheibe des Fords geschleudert.

Eine 32-jährige Fahrerin eines Ford Transit, die hinter dem 19-jährigen Motorradfahrer unterwegs war, lenkte ihren Wagen nach rechts, um ein Auffahren zu verhindern und fuhr dabei einen Abhang hinunter und kam auf einem Feldweg zum Stehen.

K1075 während Unfallaufnahme für zwei Stunden voll gesperrt

Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 25-Jährige im Ford Focus wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Im Ford Transit, welcher mit sieben Personen besetzt war, wurde ein sechsjähriger Junge leicht verletzt, er wurde durch Familienangehörige in ein Krankenhaus gefahren.

Das Motorrad, der Audi und der Ford Focus waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro. Die K1075 war während der Unfallaufnahme für zwei Stunden voll gesperrt.