Der Fahrer wurde im Seat eingeklemmt und schwer verletzt. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstag gegen 6.55 Uhr auf der Bundesstraße 296 bei Deckenpfronn gekommen. Dabei wurde ein 55-Jähriger schwer verletzt.















Bei einem Unfall auf der B 296 zwischen Calw-Stammheim und Deckenpfronn ist am Donnerstagmorgen ein 55 Jahre alter Mann in seinem Seat eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann um kurz vor 7 Uhr aus bislang unbekannter Ursache kurz vor dem Kreisverkehr bei Deckenpfronn in einer lang gezogenen leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Lastwagen kollidiert. Der Seat rutschte nach rechts in den Straßengraben, der Fahrer musste von der Feuerwehr befreit werden, mit einem Hubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Es besteht der Verdacht, dass er betrunken am Steuer saß.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Herrenberg, Gärtringen und Deckenpfronn waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Am Seat entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro, der entstandene Sachschaden am Lkw wird auf rund 60 000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste die B 296 für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.