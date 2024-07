Schwerer Unfall: Auto rast in Pariser Restaurant - Ein Toter und Verletzte

3 Nach dem Unfall rücken die Rettungskräfte mit einem Großaufgebot an. Foto: Ian Langsdon/AFP/dpa

Paris - In Paris ist ein Auto in die Terrasse eines Restaurants gerast, wobei ein Mensch getötet und sechs weitere verletzt worden sind. Die Polizei gehe bislang von einem Unfall aus, berichteten die Zeitung "Le Parisien" und der Sender BFMTV unter Verweis auf erste Ermittlungen.

Demnach fuhr der Wagen am frühen Abend mit hoher Geschwindigkeit in die Außenterrasse eines Restaurants im 20. Stadtbezirk. Ein Mensch sei dabei ums Leben gekommen, es habe drei lebensgefährlich Verletzte und drei Leichtverletzte gegeben. Alle Opfer seien Gäste des Restaurants gewesen. Rund 20 unmittelbare Augenzeugen erlitten einen schweren Schock.

Unfallfahrer am Abend festgenommen

Der Fahrer, der zunächst die Flucht ergriff, wurde später festgenommen, berichteten die Zeitung und der Sender unter Verweis auf die Polizei. Es soll sich um einen 24-Jährigen aus dem Pariser Umland handeln, gegen den Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung eingeleitet wurden. Noch am Unfallort war der Beifahrer festgenommen, der unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden haben soll.

Kurz vor Start der Olympischen Spiele in Paris gibt es eine erhöhte Wachsamkeit der Ordnungskräfte vor möglichen Anschlägen. Polizei und Militär zeigen in der Stadt massiv Präsenz. Nach dem Unfall untersuchten ganz in der Nähe befindliche Soldaten der Anti-Terror-Einheit Sentinelle das Auto auf Sprengstoff, fanden aber nichts, berichtete der Sender Europe 1. Einen terroristischen Hintergrund schlossen die Ermittler demnach am Abend aus.