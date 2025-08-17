Schwerer Unfall auf der A8: Mehrere Schwerverletzte – Gaffer sorgen für längeren Rückstau

5 Das Unfallauto wurde vollständig zerstört. Foto: SDMG

Ein heftiger Unfall hat auf der A8 am Sonntag zu stundenlangen Behinderungen geführt. Mitverantwortlich sind einmal mehr Gaffer.











Link kopiert

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A8 in Höhe von Weilheim/Teck sind am Sonntagmorgen vier Menschen schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 27 Jahre alte Toyota-Fahrerin auf der Autobahn in Richtung Ulm unterwegs. In Höhe der dort gelegenen Autobahnmeisterei zog die Frau aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts auf den Pannenstreifen und prallte dort auf einen Mercedes Sprinter mit Pritschenaufbau der Autobahnmeisterei, der auf dem Standstreifen unterwegs war. Der Toyota prallte mit voller Wucht auf den Sprinter und blieb an der Hinterachse stecken.

Die Fahrerin des Toyota, ihre 76 Jahre alte Beifahrerin sowie die 46 und 58 Jahre alten Insassen des Mercedes Sprinter wurden mittelschwer bis schwer verletzt und mit Rettungswagen sowie einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten haben sich bis zum Sonntagmittag gezogen. Der rund zwei Kilometer lange Rückstau, der sich gebildet hatte, löst sich nach Polizeiangaben nur zäh wieder auf, weil einige Autofahrer zu langsam fahren und mit ihren Smartphones die Unfallstelle filmen.

Den Sachschaden gibt die Polizei mit bis zu 40.000 Euro an, zur Klärung der Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft ein Gutachten angeordnet.