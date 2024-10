Schwerer Unfall auf Autobahn A8 bei Kirchheim: Polizei fahndet weiter nach flüchtigem Unfallverursacher

1 Bei einem schweren Unfall auf der A8 bei Kirchheim am Montagabend ist ein Schaden von rund 22 000 Euro entstanden. Foto: SDMG/ Kern

Die Polizei sucht weiter nach dem Verursacher eines schweren Unfalls, der sich am Montagabend auf der Autobahn A8 bei Kirchheim ereignet hat. Bei der Kollision ist eine 21-Jährige leicht verletzt worden, der Verursacher ist nach dem Unfall zu Fuß geflohen.











Die Polizei sucht Zeugen eines schweren Unfalls, der sich am Montagabend gegen 19.45 Uhr auf der A8 bei Kirchheim/Teck ereignet hat. Bei der Kollision ist eine 21-Jährige leicht verletzt worden, zudem musste die Autobahn in Richtung Stuttgart etwa drei Stunden lang voll gesperrt werden. Der Verursacher des Unfalls ist laut Polizei zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Eine Fahndung blieb bislang erfolglos.

Sprinter-Fahrer rast ungebremst in Stauende

Nach Angaben der Polizei war ein Sprinter-Fahrer auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als er im Bereich Kirchheim ein Stauende übersah und ungebremst ins Heck des Wagens einer 21-Jährigen raste. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Wagen in das Auto einer 23-Jährigen und kam in der Schutzplanke zum Stehen. Als die Polizei eintraf, war der Verursacher bereits verschwunden. Laut Zeugen war die Person männlich, um die 50 Jahre alt; sie flüchtete zu Fuß. Eine Fahndung, an der ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief erfolglos. Die 21-Jährige kam leicht verletzt ins ein Krankenhaus, der Gesamtschaden beträgt etwa 22 000 Euro. Der Fahrer sieht laut Polizei einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung entgegen. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 0 73 35/ 9 62 60 zu melden.