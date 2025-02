Schwerer Unfall auf A81 bei Böblingen: Kollision fordert fünf Verletzte – A81 kurzzeitig gesperrt

1 Die Autos wurden nach dem Unfall abgeschleppt. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Auf der A81 bei Böblingen kollidieren zwei Fahrzeuge. Es gibt mehrere Verletzte. Die Autobahn muss in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden. Was bislang bekannt ist.











Auf der A81 bei Böblingen ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fünf Menschen verletzt wurden. Die Autobahn musste in diesem Bereich in Fahrtrichtung Stuttgart kurzzeitig gesperrt werden.

Wie die Polizei mitteilt, kollidierten zwei Fahrzeuge gegen 17.30 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Böblingen-Hulb in Fahrtrichtung Stuttgart. Eines der Fahrzeuge landete in der Leitplanke.

Der Abschleppdienst bei der Arbeit Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

A81 gesperrt – Verkehrsbehinderungen

Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Fahrer aus dem Auto, das in die Leitplanke gekracht war. Die Autobahn musste in diesem Bereich in Fahrtrichtung Stuttgart bis circa 18.30 Uhr gesperrt werden, der Verkehr konnte allerdings über die Durchgangsfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Um 18.30 Uhr konnte der rechte Fahrstreifen der Autobahn wieder freigegeben werden, gegen 19 Uhr war die Autobahn dann wieder komplett befahrbar.

Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt, die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Nähere Informationen zur Schwere der Verletzungen liegen noch nicht vor.