1 Spielbetrieb ausgesetzt: das Gustav-Siegle-Haus Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Hiobsbotschaft mitten im Spielbetrieb: das Gustav-Siegle-Haus, Heimat der Stuttgarter Philharmoniker, muss kurzfristig schließen. Dem fällt auch das Abschlusskonzert des Musikfestes für Kinder und Jugendliche zum Opfer.















Die Absage kam wie aus dem Nichts: das Gustav-Siegle-Haus, Sitz und Spielort der Stuttgarter Philharmoniker, steht bis auf weiteres für Konzerte und Aufführungen nicht mehr zur Verfügung. Das ließ die Stadt die Philharmoniker zur Wochenmitte wissen. Der Grund: Im Falle eines Stromausfalls funktioniert die Notfallbeleuchtung in dem Gebäude nicht. Ein unwahrscheinlicher Fall, der jedoch so sicherheitsrelevant ist, dass der Spielbetrieb eingestellt werden muss.

Eine bittere Nachricht, besonders für die Philharmoniker und die jungen Teilnehmer des 12. Stuttgarter Musikfests für Kinder und Jugendliche. An diesen Sonntag war das Abschlusskonzert geplant. Dafür hatten rund 60 Kinder und Jugendliche der Musikschule Stuttgart im Rahmen einer Patenschaft wochenlang mit den Orchestermusikern geprobt. „Alle sind sehr traurig“, sagte der Direktor der Musikschule Friedrich-Koh Dolger am Freitag auf Anfrage. Bei den Schülerinnen und Schülern hätte große Vorfreude geherrscht. Das Konzert am Sonntag sollte der Höhepunkt des erfolgreich verlaufenen Musikfestes sein, das alle zwei Jahre stattfindet.

Appell für eine baldige Generalsanierung des Hauses

Für die Philharmoniker äußerte Verwaltungsleiterin Veronika Ellenrieder ihre Enttäuschung über die Absage: „Das ist für alle Beteiligten frustrierend“, sagte sie. Eine Ausweichspielstätte in der Größenordnung von 500 Plätzen sei kurzfristig nicht zu finden gewesen. Man bemühe sich nun um einen Ersatztermin im neuen Jahr. Betroffen von der Absage waren und sind in dieser Woche außerdem sechs Kinderkonzerte der Philharmoniker. „Die Verwaltung arbeitet zurzeit mit Hochdruck an einer Lösung, um den Spielbetrieb baldmöglichst wieder aufnehmen zu können“, betont sie. Bereits gekaufte Tickets würden automatisch erstattet. Nicht betroffen ist der im Erdgeschoss des Gustav-Siegle-Hauses untergebrachte Jazz-Club Bix.

Für Veronika Ellenrieder ist der aufgetretene technische Schaden an der Notstromversorgung ein Hinweis darauf, dass das zuletzt im Jahr 2000 sanierte Gustav-Siegle-Haus einer Generalsanierung bedarf: „Die alte Technik ist dringend überholungsbedürftig.“ Adressat dieses Appells ist die Stadt Stuttgart.