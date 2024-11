Schwerer Sturz in Kirchheim: 78-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Schwerer Sturz in Kirchheim

1 Ein Notarzt versorgte den Verletzten an der Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: IMA/GO/Maximilian Koch

Ein 78-Jähriger stürzt am Donnerstagmittag in Kirchheim (Kreis Esslingen) schwer von seinem Rad. Bauarbeiter in der Nähe eilten sofort zu dem Verunglückten und leisteten Erste Hilfe.











Link kopiert

Ein 78-jähriger Radfahrer hat am Donnerstagmittag in Kirchheim (Kreis Esslingen) schwere Verletzungen erlitten. In der Nähe arbeitende Bauarbeiter kamen dem Verunglückten sofort zu Hilfe und leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, berichtet die Polizei.

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf der Theodor-Körner-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann beinahe im Stand von seinem Herrenfahrrad und schlug dabei heftig auf den Boden auf. Der Senior trug keinen Helm und zog sich beim Aufprall schwere Verletzungen zu.

Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.